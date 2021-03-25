Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

У грудні 2020 року власники парку Evermore подали в суд на співачку. Вони звинуватили її в тому, що вона назвала свій альбом так само як називається їх парк. Через це нібито знизилися пошукові запити про парк, бо користувачі більше шукали альбом.

Власники парку говорили про те, що витратили мільйони доларів на його будівництво і вклалися в розкручування бренду з 2018 року.

Власники парку стверджували, що з того часу, як Тейлор Свіфт завантажила альбом в Інтернет, у користувачів Мережі виникали проблеми – вони хотіли придбати квитки в парк або замовити їх фірмову продукцію, а замість цього їх направляло на сторінки, де можна було послухати альбом співачки.

Але конфлікт вдалося вирішити. Обидві сторони відмовилися від фінансових претензій.

Адвокати Evermore Park відкликали позов проти Свіфт.