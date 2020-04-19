Сьогодні, 19 квітня, українці відзначають Великдень. Цей день прийнято проводити в колі сім'ї.

#Буквы подивилися, як в режимі карантину відзначають Великдень українські зірки.

Співачка Оля Полякова привітала всіх з Великоднем і побажала “сімейного затишку”.

Ведучий Олександр Педан: “До народження Маріка на Великдень ми постійно їздили до бабусь. Це ж ціла традиція – саме в селі ходити до церкви на Пасху. Там так камерно, затишно і дуже атмосферно. Цього року теж хотіли поїхати, щоб сина побачили його бабусі і прабабусі, разом відсвяткувати. Але, на жаль, через карантин скасували поїздку і святкуємо вдома. Напекли пасок, вже сідаємо снідати та спробуємо привітати бабусь через Viber”.

Мусульманка Джамала привітала з Великоднем всіх, “хто святкує”.

“Хочу побажати всім міцного здоров’я, терпіння один до одного, любові і поваги в сім’ях. Пам’ятайте, ми на цій планеті не одні. Бережіть себе!”

Телеведуча Леся Никитюк опублікувала минулорічне відео того, як вона святила паски.



Ведучі Юрій Горбунов з дружиною телеведучою і моделлю Катериною Осадчою:

Співак DZIDZIO побажав усім “смачної паски, смачної ковбаски”.

Переглянути цей допис в Instagram Христос Воскрес🙏🏼 Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio) 19 Кві 2020 р. о 12:30 PDT



Співачка Оля Цибульська:

Співак Олег Винник: “Христос Воскрес!!! Великдень! Благодатний вогонь горить в моїй душі. Він горить в кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!”

Реп-виконавиця Олеона Савраненко (Alyona Alyona) побажала всім “щастя-здоров’я”: “Кажуть, паски в цьому році святять з вулиці. Що ж, буду чекати на балконі”.