#Буквы подивилися, як в режимі карантину відзначають Великдень українські зірки.
Співачка Оля Полякова привітала всіх з Великоднем і побажала “сімейного затишку”.
Ведучий Олександр Педан: “До народження Маріка на Великдень ми постійно їздили до бабусь. Це ж ціла традиція – саме в селі ходити до церкви на Пасху. Там так камерно, затишно і дуже атмосферно. Цього року теж хотіли поїхати, щоб сина побачили його бабусі і прабабусі, разом відсвяткувати. Але, на жаль, через карантин скасували поїздку і святкуємо вдома. Напекли пасок, вже сідаємо снідати та спробуємо привітати бабусь через Viber”.
Мусульманка Джамала привітала з Великоднем всіх, “хто святкує”.
“Хочу побажати всім міцного здоров’я, терпіння один до одного, любові і поваги в сім’ях. Пам’ятайте, ми на цій планеті не одні. Бережіть себе!”
Телеведуча Леся Никитюк опублікувала минулорічне відео того, як вона святила паски.
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Христос Воскрес! Посміхайтесь ☺️ 🙏❤️ #staytohavetomorrow #stayathome P.S. 2019 рік
Ведучі Юрій Горбунов з дружиною телеведучою і моделлю Катериною Осадчою:
Співак DZIDZIO побажав усім “смачної паски, смачної ковбаски”.
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Співачка Оля Цибульська:
Співак Олег Винник: “Христос Воскрес!!! Великдень! Благодатний вогонь горить в моїй душі. Він горить в кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!”
Реп-виконавиця Олеона Савраненко (Alyona Alyona) побажала всім “щастя-здоров’я”: “Кажуть, паски в цьому році святять з вулиці. Що ж, буду чекати на балконі”.
- Сьогодні у православних і греко-католиків найбільш шановане і урочисте свято – Воскресіння Христове, або Великдень.