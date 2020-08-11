Про це повідомляє видання Deadline.

У центрі сюжету опиниться кращий друг головного героя – морська зірка Патрік.

Сюжет нового мультсеріалу поки не розголошується, але відомо, що він сконцентрується на відносинах Патріка з сім’єю. Створенням шоу займеться та ж команда, що працювала над оригіналом, а головного героя озвучить Білл Фагербакке.

У першому сезоні буде 13 серій.

Дата виходу поки не повідомляється.