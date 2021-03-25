Про це в Instagram повідомила іспанська актриса, муза режисера Россі Де Пальма.

“Перший день. Перші обійми”, – підписала вона знімок, на якому обіймає Альмодовара.

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Крім Де Пальми, в картині також зніметься лауреатка премії “Оскар” Пенелопа Крус.

Сценарій був написаний Педро Альмодоваром під час карантину.

За сюжетом дві жінки в один день стають матерями.

Сам Альмодовар раніше відзначав, що цим фільмом повертається в жіночу всесвіт і розповідає про важливість предків і нащадків.

“У моїй фільмографії багато історій матерів. Але ті героїні, які стали частиною цієї історії – зовсім інші. Зараз мене як оповідача надихають саме недосконалі матері”, – сказав він виданню Vanity Fair.

Зйомки нової стрічки Madres Paralelas пройдуть в Мадриді та Ла-Манчі.