Американський актор, сценарист та продюсер Пол Радд отримав звання "Найсексуальніший чоловік року" за версією журналу People.

Про це повідомляється на сайті журналу.

“Тепер я сподіваюся, що мене нарешті запросять на одну з тих сексуальних вечерь з Клуні, Піттом та Бі Джорданом”, — пожартував Радд, коментуючи отримання звання “найсексуальнішого”. “Очікую, що тепер потраплю на значно більшу кількість яхт. Я радий розширити своє яхтове життя”, — додав він.

Водночас Радд зізнався, що насилу приймає свій новий титул. Мовляв, зазвичай на нього навішують ярлики “добрий”, “працьовитий”, “привітній” тощо, але ажніяк не “сексуальний”.

“Коли я думаю про себе, я думаю про чоловіка і батька. Коли я не працюю, я просто гуляю з родиною, і це подобається мені найбільше”, — коментує він.

Каже, дружина Джулія була єдиною людиною, якій він заздалегідь повідомив про своє нове звання.

“Вона була приголомшена. Але ви знаєте, вона була дуже мила. Після деякого хихикання та шоку вона сказала: “О, вони всі зрозуміли”. І це було дуже мило. Мабуть, вона казала неправду”, — ділиться актор.

Радд очікує, що друзі сміятимуться з нього через новий статус, а люди довкола не розумітимуть вибору редакції.

“Мені роблять візитівки. Всі мої друзі знищуватимуть мене, і я на це чекаю. Ось чому вони мої друзі”, — каже Радд. “Коли люди почують, що мене оберуть для цього, вони скажуть: “Що?”, — думає він.

Водночас актор каже, що тепер, коли він “офіційно сексуальний”, його життя має змінитися.

Що відомо про Пола Радда?

Акторові 52 роки. Він одружений з Джулі Ягер і має двох дітей.

Він починав кар’єру на телебаченні на початку 90-х. В кіно дебютував в 1995-му — з роллю у фільмі “Безглузді” (1995). За 26 років кар’єрі він встиг знятися в кількох десятках стрічок та десятках телевізійних проєктів.

Упродовж останніх років відомий як виконавець ролі супергероя Скотта Ленга в кінематографічному всесвіті Marvel. Він з’явився в 5 фільмах “Людина-мураха”(2015), “Перший месник: Протистояння” (2016), “Людина-мураха й Оса” (2018) і “Месники: фінал” (2019). У 2023 році вийде стрічка “Людина-мураха й Оса: Квантоманія” за його участі.

Крім стрічок Marvel Радд відомий за роллю в комедійно-драматичному серіалі від Netflix “Життя з самим собою”, за яку вперше отримав номінацію на премію “Золотий глобус”. Також він з’являвся в серіалі “Друзі”.

У 2019 році він також увійшов до ТОП-100 найбільш високооплачуваних зірок за версією Forbes (83-е місце, 41млн доларів).