У Каліфорнії пройшла щорічна церемонія вручення премій People's Choice Awards. Незважаючи на епідемію коронавируса і відсутність глядачів, зірки все ж змогли показали свої наряди.

#Букви зібрали кращі вбрання зірок церемонії.

Дженніфер Лопес

Співачка та акторка отримала номінацію “Народна ікона”. На церемонію прийшла у яскравій червоній мінісукні у стилі бейбі-долл від американського модельєра Христіана Сіріано.

Співачка Бібі Рекса у мінісукні та босоніжках. Сукня Dsquared2.

Ведуча церемонії співачка Демі Ловато. Вбрання Elie Saab та Alexandre Vauthier.

Актриса та модель Джаміла Джаміль у яскравому рожевому костюмі від Christopher John Rogers.

Софія Карсон в Giambattista Valli

Софія Вергара в Dolce&Gabbana.

Еллен Помпео в David Koma

Леслі Джонс

Трейсі Елліс Росс

Крішелл Стаус

Тіффані Хеддіш у квітковій сукні