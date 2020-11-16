#Букви зібрали кращі вбрання зірок церемонії.
Дженніфер Лопес
Співачка та акторка отримала номінацію “Народна ікона”. На церемонію прийшла у яскравій червоній мінісукні у стилі бейбі-долл від американського модельєра Христіана Сіріано.
Співачка Бібі Рекса у мінісукні та босоніжках. Сукня Dsquared2.
Ведуча церемонії співачка Демі Ловато. Вбрання Elie Saab та Alexandre Vauthier.
Актриса та модель Джаміла Джаміль у яскравому рожевому костюмі від Christopher John Rogers.
Софія Карсон в Giambattista Valli
Софія Вергара в Dolce&Gabbana.
Еллен Помпео в David Koma
Леслі Джонс
Трейсі Елліс Росс
Крішелл Стаус
Тіффані Хеддіш у квітковій сукні
- Названі переможці People’s Choice Awards.