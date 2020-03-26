Про це вона написала в Instagram.
За словами Куриленко, писати про свою хворобу в соцмережах було для неї останньою справою, але її друзі все ж переконали це зробити.
“Деякі запитують, навіщо я публікую про свою хворобу. Це дуже слушне запитання, і я вам дам докладну відповідь. Коли у мене з’явилися перші симптоми і дуже скоро почалося різке погіршення, найостанніше, про що я думала – це сидіти в соцмережі або повідомити кому-небудь про це. У перші дні я лежала пластом з високою температурою і в основному спала, тому я не могла взагалі нормально функціонувати. Я навіть по телефону не могла розмовляти. Чекати результатів тесту довелося кілька днів, і коли мені зателефонував лікар і сказав результат (коронавірус підтвердився), я вже була хвора кілька днів. Деякі друзі відразу сказали, що я повинна написати про це в соцмережі. Але я цього відразу не зробила, тому що не була впевнена, чи варто це робити. Я кілька днів сумнівалася. В результаті після зважування всіх за і проти, я все таки вирішила, що потрібно про це писати, щоб якось дати людям знати, що вони не самі. І я вирішила поділитися своєю історією. Я просто намагаюся допомогти людям, щоб дати їм хоч якусь надію!” – написала актриса.
Переглянути цей допис в Instagram
Some people ask why I post about my illness. It’s a very good question and I will give you a thorough answer. When I got my first symptoms and then it rapidly escalated and I got worse, the last thing I was thinking about was posting anything or telling anyone about my illness. Quite frankly I mostly slept so I wasn’t really functioning for several days. By the time I got my test results (that took a couple of days) I had been ill for a while. Then some friends told me I should post. I thought about it but I wasn’t sure. Then after weighing pros and cons I decided to post because I realised that the whole world was scared of this. People were panicking. My friends were asking me all sorts of questions and asked for advice. I thought: if I was ill or afraid of getting ill I would want to hear a story of someone who really had it. That’s when I finally decided to share my story. I’m just trying to help in my very small way. Некоторые спрашивают зачем я публикую о своей болезни. Это очень хороший вопрос, и я вам дам подробный ответ. Когда у меня появились первые симптомы и очень скоро началось резкое ухудшение, самое последнее о чем я думала – это сидеть в соц сети или сообщать кому-либо об этом. В первые дни я лежала пластом с высокой температурой и в основном спала, поэтому я не могла вообще нормально функционировать. Я даже по телефону не могла разговаривать. Ждать результатов теста пришлось несколько дней, и когда мне позвонил врач и обьявил результат (коронавирус подтвердился), я уже была больна несколько дней. Некоторые друзья сразу сказали, что я должна объявить об этом в соц сети. Но я этого сразу не сделала, потому что не была уверена стоит ли это делать. Я несколько дней сомневалась. В итоге после взвешивания все за и против, я все таки решила, что нужно об этом писать, чтобы как то помочь людям знать, что они не одни. И я решила поделиться своей историей. Я просто пытаюсь помочь людям, чтобы дать им хоть какую-то надежду! #coronavirus #коронавирус
У коментарях люди підтримали Ольгу, написавши, що такі історії про одужання дуже надихають інших.
- 16 березня Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю подруги Джеймса Бонда, заявила про зараження коронавірусом COVID-19.
- Ольга Куриленко також розповіла, як лікується від коронавірусу.
- 23 березня стало відомо, що Ольга Куриленко повністю вилікувалася від коронавірусу.