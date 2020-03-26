Про це вона написала в Instagram.

За словами Куриленко, писати про свою хворобу в соцмережах було для неї останньою справою, але її друзі все ж переконали це зробити.

“Деякі запитують, навіщо я публікую про свою хворобу. Це дуже слушне запитання, і я вам дам докладну відповідь. Коли у мене з’явилися перші симптоми і дуже скоро почалося різке погіршення, найостанніше, про що я думала – це сидіти в соцмережі або повідомити кому-небудь про це. У перші дні я лежала пластом з високою температурою і в основному спала, тому я не могла взагалі нормально функціонувати. Я навіть по телефону не могла розмовляти. Чекати результатів тесту довелося кілька днів, і коли мені зателефонував лікар і сказав результат (коронавірус підтвердився), я вже була хвора кілька днів. Деякі друзі відразу сказали, що я повинна написати про це в соцмережі. Але я цього відразу не зробила, тому що не була впевнена, чи варто це робити. Я кілька днів сумнівалася. В результаті після зважування всіх за і проти, я все таки вирішила, що потрібно про це писати, щоб якось дати людям знати, що вони не самі. І я вирішила поділитися своєю історією. Я просто намагаюся допомогти людям, щоб дати їм хоч якусь надію!” – написала актриса.

У коментарях люди підтримали Ольгу, написавши, що такі історії про одужання дуже надихають інших.