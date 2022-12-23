Неприємний інцидент трапився 21 грудня з українською виконавицею Jerry Heil. На концерті у Тернополі співачка не помітила на сцені оркестрову яму та впала у неї. Згодом Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки) показала відео свого падіння.

Його вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

У своєму дописі артистка повідомила, що впала у яму глибиною три метри. Як наслідок – у неї зламане ребро та струс мозку.

“Народ, я вже прийшла до тями, у мене все настільки добре, наскільки це можливо, бо за таких умов отримати лише струс та перелом ребра – це диво. Для мене це додатковий знак, що проживати треба кожну хвилиночку свого життя”, – повідомила підписникам Jerry Heil.

Також, додала співачка, тепер вона буде частіше дивитись під ноги, адже на відео помітно, що ями вона не побачила і впевнено крокувала у порожнечу.

“Пам‘ятаю, як мені здавалося, що я бачу там підлогу. Далі нічого не пам’ятаю. Не могла навіть згадати ім’я асистентки. Сподіваюся, це стане поштовхом до нових пісень”, – наголосила вона.

Як відомо, 21 грудня Jerry Heil впала в оркестрову яму під час концерту у Тернополі. Виконавиця спілкувалась з глядачами та не помітила яму на сцені.

Після падіння співачку шпиталізували, і вона ще досі перебуває у лікарні.