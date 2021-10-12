Портрет оголеної жінки, що сидить навпочіпки, захований під іншою картиною Пабло Пікассо, був виявлений за допомогою штучного інтелекту, передових технологій обробки зображень і 3D-друку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Компанії Oxia Palus, яка використовує технології для відновлення втрачених творів мистецтва, “повернула до життя” написаний Пабло Пікассо портрет оголеної жінки.

Зображення, що отримано назву “The Lonesome Crouching Nude”, віднайшли під картиною “Сніданок сліпого”, написаною в 1093 році.

Оголену жінку розгледіли ​​за допомогою XRF-візуалізації. Потім штучний інтелект навчили додавати мазки до портрету в стилі Пікассо.

Портрет був написаний у “блакитний період” творчості Пікассо, на початку його кар’єри. За словами співзасновника Oxia Palus Джорджа Канна, митець, ймовірно, не хотів би зафарбовувати його.

“У той час, коли Пікассо писав “The Lonesome Crouching Nude” та “Сніданок сліпого”, він був бідний, а матеріали для художників були дорогими, тому він, ймовірно, зафарбовував попередню роботу з небажанням”, — йдеться в заяві Канн.

Ця ж фігура присутня на кількох ескізах художника, тож в Oxia Palus припускають, що Пікассо міг мати з цією жінкою близькі стосунки.

Компанія також згенерувала спеціальну карту висот портрета, щоб надати йому текстури, і надрукувала це зображення на полотні за допомогою технології 3D-друку.

“Я сподіваюся, що Пікассо буде щасливий, дізнавшись, що скарб, який він заховав для майбутніх поколінь, нарешті розкрито, через 48 років після його смерті і 118 років після того, як картину було заховано”, — зазначив Канн.