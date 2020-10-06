Про це в Instagram повідомив його гей-партнер Джордан Гарфілд.
В акаунті Гарфілда зазначено, що він пише пісні.
“Я зробив пропозицію Дункану, і він відповів “Так!”. Я ще ніколи в житті не був таким щасливим”, – написав Гарфілд.
Додамо, що Нідерланди отримали право приводити пісенний конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на “Євробаченні” в 2019 році.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.
- На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.