Переможець вокального конкурсу "Євробачення" в 2019 році, музикант з Нідерландів Дункан Лоуренс, одружується.

Про це в Instagram повідомив його гей-партнер Джордан Гарфілд.

В акаунті Гарфілда зазначено, що він пише пісні.

“Я зробив пропозицію Дункану, і він відповів “Так!”. Я ще ніколи в житті не був таким щасливим”, – написав Гарфілд.

Додамо, що Нідерланди отримали право приводити пісенний конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на “Євробаченні” в 2019 році.