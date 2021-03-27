Аргентинець Марсело Толедо зазвичай створює скульптури та прикраси з металу. Однак пандемія вплинула не тільки на його здоров’я, а й на творчість.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зокрема, митець почав створювати скульптури з використаних масок та шприців, яких під час пандемії COVID-19 стало критично багато.

Толедо, який виготовив ювелірні вироби для мюзиклу “Евіта” на Бродвеї та унікальні прикраси для Барака Обами та Мадонни, одним з перших в Аргентині заразився COVID-19. Його госпіталізували на вісім днів із пневмонією.

Цей досвід залишив відбиток на його житті та творчості. Митець вирішив вивчати руйнівний вплив вірусу. Після одужання він створив 14-метрову маску з аргентинським прапором, яку поклав на знаковий обеліск у Буенос-Айресі, щоб підвищити обізнаність про донорство органів під час пандемії.

На цьому він вирішив не зупинятися та створив десятки унікальних витворів, які об’єднав у виставку “Музей покійного”.

Толедо збирає відходи пандемії, які надсилають лікарні, лабораторії та випадкові люди. Наприклад, деякі його витвори зроблені із флаконів з-під вакцин, медичних деталей, а також газетних вирізок про пандемію.

“Я дуже радий, що можу перетворити біль на красу, і ця виставка фіксує саме те, що відбувається з нами як із суспільством”, – сказав Толедо.

Виставка стартуватиме з вересня у громадському приміщенні в центрі Буенос-Айреса. Митець каже, що це його перша виставка, на матеріали для якої він не витратив жодного долара.

На виставці представлять справжній корабель, який символічно перетинає “шторм” та острови з переробленого сміття, щоб підвищити обізнаність про важливість турботи про навколишнє середовище.

“Ідея цього “Музею покійного” з одного боку – шукати елементи з усього світу, а також мати можливість його тиражувати в інших місцях і навіть отримати фізичний музей, щоб залишити витвори для нащадків”, – сказав Толедо.