23-річна акторка, співачка і громадська діячка Періс Джексон, донька Майкла Джексона, з дитинства страждає від психологічних травм через переслідування журналістами.

Про це вона розповіла на Red Table Talk, яке вийде 16 червня, пише NBC.

Відтоді як Періс спільно з батьком, братами та сестрами була об’єктом підвищеної уваги ЗМІ, сплинуло чимало років. Але постійне переслідування папараці мало значний вплив на її психічний стан.

“Я іноді маю слухові галюцинації з клацанням камери, сильну параною. Я ходила на терапію з багатьох причин, зокрема, через це. Я чую шелест сміттєвого мішка і в паніці здригаюся. Я думаю, що це стандартний посттравматичний стресовий розлад”, — розповіла вона.

За словами Джексон, щоб зберегти свою конфіденційність, вона змушує тих, з ким контактує, підписувати угоди про нерозголошення перш ніж впускати їх у свій дім.