Про це вона розповіла на Red Table Talk, яке вийде 16 червня, пише NBC.
Відтоді як Періс спільно з батьком, братами та сестрами була об’єктом підвищеної уваги ЗМІ, сплинуло чимало років. Але постійне переслідування папараці мало значний вплив на її психічний стан.
“Я іноді маю слухові галюцинації з клацанням камери, сильну параною. Я ходила на терапію з багатьох причин, зокрема, через це. Я чую шелест сміттєвого мішка і в паніці здригаюся. Я думаю, що це стандартний посттравматичний стресовий розлад”, — розповіла вона.
За словами Джексон, щоб зберегти свою конфіденційність, вона змушує тих, з ким контактує, підписувати угоди про нерозголошення перш ніж впускати їх у свій дім.
- Нагадаємо, Періс Джексон розпочала музичну кар’єру. Торік вона презентувала дебютну пісню Glorious та анонсувала випуск першого мініальбому.
- У листопаді дочка покійного співака презентувала кліп до треку Let Down.