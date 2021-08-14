Американська знаменитість Періс Гілтон провела екскурсію своїм гардеробом, показавши прихильникам найулюбленіші сукні та аксесуари. Серед них - сумка від Hermès Birkin за 65 тисяч доларів

Про це повідомляє видання Elle.

“Для мене найбільша розкіш — це сумка Birkin, зроблена на замовлення. Я люблю Hermès, і мені подобається ця сумка”, — розповіла Гілтон.

Вона показала сумку кольору Rose Tyrien з кристалами.

“Якби я була сумкою, то тільки цією. На ній 60 тисяч кристалів Swarovski”, — додала Періс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Your Paris Hilton News ✨ (@yourparishiltonnews)



На цій ексклюзивній сумці Birkin – кристали п’яти різних розмірів. Майстер власноруч прикріпляв їх протягом 60 годин.