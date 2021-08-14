Про це повідомляє видання Elle.
“Для мене найбільша розкіш — це сумка Birkin, зроблена на замовлення. Я люблю Hermès, і мені подобається ця сумка”, — розповіла Гілтон.
Вона показала сумку кольору Rose Tyrien з кристалами.
“Якби я була сумкою, то тільки цією. На ній 60 тисяч кристалів Swarovski”, — додала Періс.
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На цій ексклюзивній сумці Birkin – кристали п’яти різних розмірів. Майстер власноруч прикріпляв їх протягом 60 годин.
- Французький будинок моди Hermès випустив унікальні овочеві версії своєї культової сумки Birkin.