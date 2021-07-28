Про це повідомляє журнал People.

У новій частині свого подкасту This Is Paris 40-річна зірка прокоментувала новини, в яких стверджувалося, що вона чекає на першу дитину від свого нареченого Картера Реума.

Гілтон заявила, що “поки” не вагітна, та додала, що “не може дочекатися, коли в 2022 році у неї з’являться діти”.

“Я прокинулася від приблизно 3000 повідомлень, всі мої айфони вибухають – всі п’ять – всі мене вітають і дуже щасливі за мене, і, так, я чула людей, про яких не чула багато років. Спасибі всім за все повідомлення. Сьогодні напружений день, тому я ще нікому не відповіла, але так, я вагітна трійнею… Я так радію материнству…”- пожартувала актриса.

“Насправді я просто жартую. Я поки не вагітна і планую зайнятися цим питанням після весілля. Зараз шиється моє плаття, і я хочу бути впевнена, що воно сяде на мені ідеально”, – наголосила вона.

Гілтон додала, що поняття не має, звідки пішли ці чутки, і пожартувала, що їй не слід було надягати бюстгальтер з пуш-апом на недавнє побачення з Картером в Малібу.

Нагадаємо, раніше Гілтон зізналася, що давно мріяла про близнюків – хлопчика та дівчинку. У січні вона почала процедуру штучного запліднення. Тоді ж зірка розповіла, що на такий спосіб зачаття наважилась за прикладом Кім Кардаш’ян, адже тоді можна попередньо обрати стать дітей.