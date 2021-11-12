Американська кіноакторка, співачка, фотомодель і дизайнерка Періс Гілтон вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума.

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

“Моє “назавжди” починається сьогодні 11/11″, – прокоментувала зірка знімок у весільній сукні.

Як повідомляє журнал Page six, весілля пари відбулося в розкішному маєтку, що належав нині покійному дідусеві нареченої, бізнес-магнату Беррону Гілтону, у Бель-Ейр. Місце проведення урочистостей Періс змінювала декілька разів.

Джерело порталу E!News розповіло, що з весільною сукнею зірка теж визначилася лише напередодні та обрала вбрання ввечері перед урочистістю. Заміж Періс виходила у сукні Oscar de la Renta.

На святковому заході були присутні голлівудські знаменитості, наприклад, акторки Емма Робертс та Ешлі Бенсон, співачки Бібі Рекса та Пола Абдул, дизайнерка Рейчел Зоуї та інші.

Святкування, яке триватиме три ночі, почалося з прийому в маєтку. В п’ятницю має відбутися карнавал на пірсі Санта-Моніка, а в суботу – вечірка.

Кадри з усіх заходів увійдуть до нового 13-серійного реаліті-шоу “Paris in Love”. За словами зірки, вона хотіла, щоб її шанувальники побачили, як вона “знайшла свого прекрасного принца і зіграла своє щасливе казкове весілля”.