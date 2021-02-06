Про це пише Variety.

Так, Гілтон уклала контракт з компанією iHeartMedia, в рамках якого і буде створювати шоу під назвою This Is Paris. Воно почне виходити вже 22 лютого.

У своїх подкастах актриса буде обговорювати такі теми, як краса, здоров’я, мода, поп-культура, подорожі, бізнес і відносини.

“Аудіо не має кордонів, і я рада співпрацювати з iHeartMedia, щоб донести мій власний і багато інших подкастів до настільки різноманітної аудиторії. Вони надають креативну платформу і неймовірний масштаб, щоб я могла ще більше спілкуватися з мільйонами моїх шанувальників по всьому світу”, – зазначила Періс.