Про це повідомляє видання Page Six.

Гілтон та її наречений Картер Руем почали планувати дитину відразу після заручин.

“Він просто мій хлопець-мрія, на 100% той. Ми постійно говоримо про планування весілля, плануємо імена своїх дітей”, – сказала тоді Періс в подкасті Trend Reporter.

Гілтон зізналася, що давно мріяла про близнюків – хлопчика та дівчинку. У січні вона почала процедуру штучного запліднення. Тоді ж зірка розповіла, що на такий спосіб зачаття наважилась за прикладом Кім Кардаш’ян, адже тоді можна попередньо обрати стать дітей.

Наразі представник Гілтон відмовився коментувати інформацію про вагітність зірки.