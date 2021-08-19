Про це повідомив журнал People.
Зазначається, що Хілтон планує грандіозний захід, який триватиме три дні.
“Це буде як триденний роман. Ми дуже багато всього запланували”, – розповіла вона.
Періс також зазначила, що процес планування весілля виявився дуже напруженим.
За її словами, єдине, з чим вона визначилася на цей момент, — це вибір весільної сукні. Крім того, зірка збирається змінити як мінімум 10 нарядів.
“У мене буде багато суконь. Напевно, 10. Мені подобається змінювати вбрання”, – поділилася вона, додавши, що її наречений Картер Реума не буде переодягатися так часто.
“Він не так вимогливий, як я”, – пожартувала вона.
Хілтон також сказала, що попри стреси через великий список справ на день, вона з нетерпінням чекає можливості познайомити шанувальників зі своїм нареченим в майбутньому документальному шоу “Paris in Love”.
“Я хочу, щоб фанати побачили, що я знайшла свого прекрасного принца, і що у цієї казки щасливий кінець”, – резюмувала вона.
- Нагадаємо, раніше Хілтон зізналася, що давно мріяла про близнюків – хлопчика та дівчинку. У січні вона почала процедуру штучного запліднення. Тоді ж зірка розповіла, що на такий спосіб зачаття наважилась за прикладом Кім Кардаш’ян, адже тоді можна попередньо обрати стать дітей.