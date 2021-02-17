Про це вона повідомила в Instagram.

Періс запропонував руку й серце її бойфренд, підприємець і діджей в одній особі Картер Реум.

“Коли ви знаходите свою другу половинку, ви не просто знаєте про це, ви відчуваєте це. Моє кохання, ми були разом з першого побачення, а в мій день народження він влаштував особливу поїздку до тропічного раю. Дорогою на вечерю Картер завів мене до будиночка, прикрашеного квітами, і встав на одне коліно. Я сказала “так”, “так” назавжди. Немає нікого, з ким я б вважала за краще провести вічність, крім нього”, – повідомила Хілтон.

Вона також розмістила відеозапис церемонії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Своїй нареченій Реум подарував каблучку з діамантом, розроблену Жаном Дуссе, правнуком легендарного Луї Картьє.