Перша леді Джилл Байден зробила сюрприз до Дня закоханих. На галявині Білого дому з'явилися гігантські сердечка з посланнями.

Про це повідомляє американський телеканал ABC.

Посеред ночі з 11 на 12 лютого перша леді прикрасила галявину Білого дому щонайменше шістьма велетенськими валентинками. На кожному серці міститься послання: “єдність”, “доброта”, “сила”, “співчуття” тощо.

За словами речника першої леді, це свято — її улюблене, а ці серця — валентинка першої леді для всієї країни.

“День святого Валентина завжди був одним з її улюблених свят. Ці послання про зцілення, єдність, надію та співчуття — це її валентинка для країни”, — каже речник.

Журналісти зафільмували, як подружжя Байденів оглядало цю композицію зранку за чашкою кави. Президент Джо Байден, коментуючи сюрприз дружини, сказав:

“Є надія. Просто потрібно залишатися сильним. Багато людей пережили нестерпні страждання. Вони втратили свої родини, втратили своїх дітей, втратили своїх чоловіків, дружин, мам, тат, і це майже нестерпно. Єдине, що я можу сказати їм, це те, що вони все ще в вашому серці. Подумайте про них в своєму серці”.

Фото: АВС