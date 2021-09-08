Про це він розповів кореспонденту #Букв.

Як відомо, стрічка розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Сюжет засновано на реальних подіях того часу.

За словами Філімонова, у події, що відбуваються у стрічці, міг потрапити будь-який хлопець з вулиці, який в 90-ті займався спортом та не знав, як заробити гроші.

Водночас на запитання, чи схожий він з головним героєм, актор сказав:

“Ми живемо в різні часи та за різних обставин, тому я не сказав би, що ми схожі з Носорогом. Проте все ж деякі спільні риси характеру є”.

Він також зазначив, що це була його перша роль у кіно.

“Це моя перша роль. Дуже цікавий та корисний досвід. Було доволі важко, але завдяки сильній та професійній команді, їхній підтримці процес був у задоволення, з купою емоцій та вражень”, – сказав Філімонов.

Крім того, він розповів і про співпрацю з Олегом Сенцовим, зазначивши, що у них близькі погляди й цінності.

“Працювати з ним було легко та приємно, адже Олег, перш за все, близький зі мною в поглядах і цінностях. У Сенцові я ціную та поважаю те, що він чітко знає, чого він хоче, чого саме прагне, та розуміє, як цього досягти”, – додав актор.

Зазначимо, як розповів раніше сам Сенцов, кастинг на головну роль у фільмі проходив серед ветеранів, колишніх в’язнів, спортсменів.

“Ми шукали актора, життєвий шлях якого схожий на шлях головного героя. Сергій отримав роль як людина, яка пройшла складний шлях від футбольного фаната через Майдан та війну, а зараз є свідомим активістом правозахисного руху України”, – зазначав режисер.

Світова прем’єра стрічки відбудеться 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у програмі “Горизонти”.