Прототип кросівок Каньє Веста, які були випущені в колаборації з компанією Nike — перші Nike Air Yeezy 1 — продали на аукціоні Sothebyʼs за $1,8 мільйона, що зробило їх найдорожчими кросівками в світі.

Про це повідомляється в Instagram-акаунті аукціону Sotheby’s.

Кросівки були прототипами лінії Yeezy, розробленої Вестом і Марком Смітом для Nike і представленої репером під час виступу на церемонії вручення премії Ґреммі в 2008 році.

Спочатку Nike Air Yeezy 1 “Grammy Worn” виставили у Sotheby’s зі стартовою вартістю в $1 мільйон. Кросівки представлені в 47-му європейському розмірі (12-й американський).

У Sothebyʼs заявили, що це перші кросівки, продані за понад $1 мільйон. Взуття придбала інвестиційна платформа RARES.

В останні роки кросівки стали предметом колекціонування, приєднавшись до більш традиційних активів, таких як мистецтво, вино і прикраси.

У 2019 році Sotheby’s провів свій перший аукціон, присвячений кросівкам. У травні минулого року дім продав пару Air Jordan 1985 року, які були розроблені й носилися баскетболістом Майклом Джорданом, за $560 тис. доларів, що на той момент стало світовим рекордом.

Чорні шкіряні прототипи Nike Air Yeezy 1 розміру 12 (47-й європейський) мають ремінець Yeezy на передній частині стопи та фірмові замки з медальйонами Y рожевого кольору.

Після виступу Веста на Ґреммі, вони були продані на благодійному аукціоні, а тепер виставлені на продаж на Sotheby’s нью-йоркським колекціонером Раяном Чангом.

Брам Вахтер, глава відділу вуличного одягу і сучасних предметів колекціонування Sotheby’s, зазначив, що кросівки “зіграли вирішальну роль у розвитку франшизи Yeezy, яка стала одним з найважливіших брендів кросівок і стилю в історії”.

Вест припинив співпрацю з Nike у 2013 році й перейшов в Adidas. Раніше Forbes повідомив, що у 2020 році продажі кросівок Yeezy принесли близько 1,7 мільярда доларів.