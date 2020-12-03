Мінісеріал від HBO "Відіграти назад" (The Undoing) стартував на європейському телебаченні успішніше ніж "Гра престолів" у 2011 році.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Мінісеріал від HBO з 6 епізодів “Відіграти назад” вийшов 25 жовтня. Згодом його почали транслювати на Comcast’s Sky Atlantic, одному з найбільших платних телеканалів Європи.

Перший епізод подивилися 2, 78 млн осіб, що більше, ніж на цьому ж телеканалі зібрав пілот мегапопулярного серіалу “Гра престолів” у 2011 році.

Таким чином, “Відіграти назад” може стати найпопулярнішим серіалом, який коли-небудь транслював медіагігант Sky Atlantic. Примітно, що в США, де серіал був знятий, він такого успіху не мав.

The Undoing — це психологічний трилер. В основі сюжету — бестселер New York Times, книги “Ти повинна була знати” Джин Ханфф Кореліц. Режисером мінісеріалу виступила Сюзанна Бір. Головні ролі виконали Ніколь Кідман та Г’ю Грант.