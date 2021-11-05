Легендарний шведський гурт ABBA 5 листопада випустив свій дев'ятий альбом, який став першим їхнім альбомом за останні 40 років.

Про це повідомляється на сайті гурту.

До нового альбому, що має назву “Voyage”, увійшло 10 композицій. Два треки з нього — “I Still Have Faith In You” та “Don’t Shut Me Down” гурт випустив ще у вересні.

Послухати композиції можна на стримінгових сервісах, як-от Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer та iTunes Store.

На підтримку нового альбому артисти планують влаштувати тур із використанням голограм. Тур заплановано на весну 2022 року, а виступи відбудуться на спеціально збудованій арені в Олімпійському парку Лондона.

Що відомо про гурт ABBA?

ABBA — шведський музичний квартет, який існував у 1972-1982 роках. Назву утворюють перші літери імен учасників гурту: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад.

АВВА є одним з найуспішніших колективів за всю історію попмузики та найуспішнішим з-поміж створених у Скандинавії: записи гурту у всьому світі було продано тиражем понад 350 млн екземплярів.

Сингли квартету посідали перші місця у світових чартах з середини 1970-х років (Waterloo) до початку 1980-х років (One of Us), а альбоми-каталоги очолювали світові хіт-паради у 2000-х роках. Вони залишилися у плейлистах радіостанцій, а продаються й нині.

ABBA були першими представниками континентальної Європи, які завоювали перші місця в чартах усіх провідних англомовних країн (США, Велика Британія, Канада, Ірландія, Австралія і Нова Зеландія). Гурт належить до Зали слави рок-н-ролу з 15 березня 2010 року.

Останній студійний альбом ABBA вийшов у 1982 році, а три невидані пісні були оприлюднені десять років по тому, в 1993 та 1994 роках.