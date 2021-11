Про це повідомляється на сайті гурту.

До нового альбому, що має назву “Voyage”, увійшло 10 композицій. Два треки з нього — “I Still Have Faith In You” та “Don’t Shut Me Down” гурт випустив ще у вересні.

Послухати композиції можна на стримінгових сервісах, як-от Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer та iTunes Store.

На підтримку нового альбому артисти планують влаштувати тур із використанням голограм. Тур заплановано на весну 2022 року, а виступи відбудуться на спеціально збудованій арені в Олімпійському парку Лондона.

Що відомо про гурт ABBA?

ABBA — шведський музичний квартет, який існував у 1972-1982 роках. Назву утворюють перші літери імен учасників гурту: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад.

АВВА є одним з найуспішніших колективів за всю історію попмузики та найуспішнішим з-поміж створених у Скандинавії: записи гурту у всьому світі було продано тиражем понад 350 млн екземплярів.

Сингли квартету посідали перші місця у світових чартах з середини 1970-х років (Waterloo) до початку 1980-х років (One of Us), а альбоми-каталоги очолювали світові хіт-паради у 2000-х роках. Вони залишилися у плейлистах радіостанцій, а продаються й нині.

ABBA були першими представниками континентальної Європи, які завоювали перші місця в чартах усіх провідних англомовних країн (США, Велика Британія, Канада, Ірландія, Австралія і Нова Зеландія). Гурт належить до Зали слави рок-н-ролу з 15 березня 2010 року.

Останній студійний альбом ABBA вийшов у 1982 році, а три невидані пісні були оприлюднені десять років по тому, в 1993 та 1994 роках.