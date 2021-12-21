Нещодавно зоозахисна організація PETA інкримікувала конгломератам Kering та LVMH жорстоке поводження з тваринами та провела розслідування "індонезійської бійні", звинувативши модний бренд Gucci у вбивстві ящірок "насильницьким, безперечно жорстоким способом".

Про це повідомляє американське онлайн видання HYPEBEAST.

Ящіркам зв’язують ноги, потім їх бездушно кидають і відрубують голови, що спричиняє їх тривалу мученицьку смерть. Така жорстокість у кожному зі шкіряних гаманців, ременів та інших модних аксесуарів Gucci”, — стверджує зоозахисна організація.

Президентка PETA Інгрід Ньюкірк закликала керівників Kering і LVMH припинити використання екзотичних тварин для своєї продукції. У листі Ньюкірк зазначила: “Жодна сумка, ремінь чи гаманець не варті такого болю та страждань, тим більше, що ваші дизайнери мають доступ до найсучаснішої та найкрасивішої шкіри”.

У заяві для англійського модного бізнес-журналу WWD керівництво Kering наголошує, що компанія залишається відданою “дотриманню найвищих стандартів екологічності й умов праці під час пошуку рідкісної шкіри”.

Щодо інформації про жорстоке поводження з ящірками на індонезійському підприємстві, яка була надана нам компанією PETA, хоча ми дуже серйозно поставилися до цих звинувачень, немає жодних доказів того, що бренди Kering прямо чи опосередковано пов’язані з цим об’єктом чи цими методами”, — зазначається у заяві.

Хоча французька компанія LVMH безпосередньо не пов’язана з індонезійською бійнею, будинок також опублікував заяву та зазначає: “LVMH поважає всі погляди та чутливість щодо використання сировини тваринного походження та підтримує й активно залучається до зусиль щодо використання найкращих практик”.

ДОВІДКА. Kering — французька корпорація, яка спеціалізується на предметах розкоші. Їй належать такі люксові бренди, як Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — французька компанія, виробник предметів розкоші. LVMH належать Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо.