Співак Положинський став безробітним

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Все, я більше не ФОП (фізична особа-підприємець — ред.). Безгрупний, безконцертний, безробітний”, — написав артист.

Слова музиканта підтверджує і інформація в базі даних YouControl, де вказано, що дію зареєстрованого ним ФОП (вид діяльності — “в галузі мистецтва”) наразі припинено.