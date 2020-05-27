Співак Положинський став безробітним

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Все, я більше не ФОП (фізична особа-підприємець — ред.). Безгрупний, безконцертний, безробітний”, — написав артист.
Слова музиканта підтверджує і інформація в базі даних YouControl, де вказано, що дію зареєстрованого ним ФОП (вид діяльності — “в галузі мистецтва”) наразі припинено.
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