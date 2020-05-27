Covid-19 Україна

оновлено 27.05.2020 о 22:01

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Співак Положинський став безробітним

Музикант, колишній лідер групи "Тартак" Олександр Положинський припинив підприємницьку діяльність.

Середа, 27 травня 2020, 22:21

Фото: Dmitriy Klochko / Facebook

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Все, я більше не ФОП (фізична особа-підприємець — ред.). Безгрупний, безконцертний, безробітний”, — написав артист.

Слова музиканта підтверджує і інформація в базі даних YouControl, де вказано, що дію зареєстрованого ним ФОП (вид діяльності — “в галузі мистецтва”) наразі припинено.

Теги: Положинский, безробіття, ФОП

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