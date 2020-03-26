Американська співачка Kesha опублікувала новий трек, перебуваючи в самоізоляції через поширення коронавірусу.

Відео співачка опублікувала в своєму Twitter-аккаунті.

Трек триває хвилину і цілком присвячений американському актору Ніколасу Кейджу. Музичний ряд в ньому підкріплений нарізкою кадрів з фільмів за участю актора.

У тексті пісні є відсилання до різних фільмів з його участю, в тому числі до “Диким серцем” Девіда Лінча, “Залишаючи Лас-Вегас” Майка Фіггіса і “Скарбу нації” Джона Тертлтауб.