Відео співачка опублікувала в своєму Twitter-аккаунті.
Трек триває хвилину і цілком присвячений американському актору Ніколасу Кейджу. Музичний ряд в ньому підкріплений нарізкою кадрів з фільмів за участю актора.
У тексті пісні є відсилання до різних фільмів з його участю, в тому числі до “Диким серцем” Девіда Лінча, “Залишаючи Лас-Вегас” Майка Фіггіса і “Скарбу нації” Джона Тертлтауб.
mood pic.twitter.com/fIxfKE4kxz
— kesha (@KeshaRose) March 24, 2020
- Раніше повідомлялося, що відомий актор та політик Арнольд Шварценеггер пожертвував $ 1 млн на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.
- Американська акторка, бізнесвумен та письменниця Гвінет Пелтроу нагадала підписникам про необхідність дотримуватися запобіжних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19.