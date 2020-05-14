Про це повідомляється на сторінці співачки в Instagram.

“Сьогодні нас вже четверо”, – підписала знімок співачка, на якому зображена на останньому місяці вагітності.

На фото артистка тримає на руках собаку, а чоловік, соліст гурту The Maneken, Євген Філатов її ніжно обіймає.

Артистка подарувала своєму чоловіку сина.

“Дякую за сина”, – написав у коментарях Філатов.

Він також опублікував зворушливий знімок з пологового будинку, на якому тримає новонародженого сина на руках.

У підписі до знімка музикант зазначив, що хлопчика назвали Олександром.

“Філатов Олександр Євгенович”, – підписав фото чоловік співачки.