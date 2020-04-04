Про це вона повідомила у своєму Іnstagram.

“Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсона і у мене з’явилися симптоми COVID-19. На щастя, у нашого лікаря був доступ до тестів. Мій тест показав позитивний результат”, — написала співачка. Вона додала, що протягом двох тижнів її сім’я була вдома і дотримувалася інструкції лікарів. “Кілька днів тому ми зробили повторний тест, і, слава богу, він виявився негативним”, — підкреслила Pink.

Pink також зазначила, що вирішила підтримати співробітників охорони здоров’я і пожертвує по 500 тис. доларів до фонду лікарні при Темпльського університеті в Філадельфії і в кризовий фонд мера Лос-Анджелеса.