Про це пише портал news.artnet.com.

Нове високотехнологічне дослідження “Мони Лізи” передбачає, що майстер епохи Відродження створив картину з використанням раніше невідомого підготовчого ескізу.

Слабкі сліди вугільного малюнка, видимі завдяки мультиспектральному аналізу, свідчать про техніку спольверо, коли художник проколює крихітні дірочки по контурах малюнка і використовує вугільний пил для перенесення ескізу на полотно.

Дослідження проводилися протягом 15 років вченим Паскалем Коттом. У 2004 році Лувр дозволив Котту зробити знімки Мони Лізи, і за минулі півтора десятиліття він невтомно вивчав понад 1650 отриманих зображень.

“Лувр запросив мене, тому що я винахідник нової високочутливої ​​мультиспектральної камери з дуже високою роздільною здатністю”, – сказав Котт.

Завдяки своїй камері Lumiere Technology, новаторський “метод посилення шарів” Котта здатний виявляти світло, відбите на 13 довжинах хвиль, ґрунтуючись на роботі інфрачервоної фотографії.

Котт зміг визначити основні вугільні лінії у світліших областях картини, використовуючи комбінацію фотографії в ближньому інфрачервоному діапазоні й інфрачервоної рефлексографії.

Це перший раз, коли сполверо помічений на знаменитій картині.

Дослідження Котта виявило й інші раніше невидимі деталі, наприклад, те, що може бути шпилькою для волосся на голові Мони Лізи.

Також дослідник висловив припущення, що малюнок, можливо, використовувався для створення копій картини, наприклад, тієї, що експонується в Прадо.