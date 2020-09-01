Картина голландського художника Рембрандта "Голова бородатого чоловіка", яка близько 70 років вважалася підробкою, після експертизи може виявитися оригіналом.

Про це повідомляє The Guardian

Картина, яку називали “підробкою під Рембрандта”, десятиліттями зберігалася в підвалі Ешмолеанського музею мистецтва і археології Оксфордського університету. Точніше – з 1951 року.

Один з кураторів музею, Ан ван Камп, багато років був впевнений в достовірності картини. Щоб утвердитися в своїх здогадах, він замовив експертизу портрета.

Під час експертизи вдалося довести, що картина написана на тому ж шматку дерева, що й інші картини художника – “Андромеда, прикута до скелі”, а також “Портрет матері Рембрандта”. Про це заявив один з провідних дендрохронологів світу Петер Кляйн. Також він розповів, що картину виконали на дубі, зрубленому в Прибалтиці в 1618 – 1621 роках.

Разом зі своїм другом, Яном Лівенсом, Рембрандт працював над цими картинами в майстерні в Лейдені.

Це лише один з аргументів на користь того, що картина “Голова бородатого чоловіка” або є оригіналом, або може бути пов’язана з цією майстернею. Навіть якщо її намалював не сам Рембрандт, то це міг зробити один з його друзів і послідовників.

“Голова бородатого чоловіка” – невелика картина втомленого меланхолійного старого.