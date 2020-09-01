Про це повідомляє The Guardian
Картина, яку називали “підробкою під Рембрандта”, десятиліттями зберігалася в підвалі Ешмолеанського музею мистецтва і археології Оксфордського університету. Точніше – з 1951 року.
Один з кураторів музею, Ан ван Камп, багато років був впевнений в достовірності картини. Щоб утвердитися в своїх здогадах, він замовив експертизу портрета.
Під час експертизи вдалося довести, що картина написана на тому ж шматку дерева, що й інші картини художника – “Андромеда, прикута до скелі”, а також “Портрет матері Рембрандта”. Про це заявив один з провідних дендрохронологів світу Петер Кляйн. Також він розповів, що картину виконали на дубі, зрубленому в Прибалтиці в 1618 – 1621 роках.
Разом зі своїм другом, Яном Лівенсом, Рембрандт працював над цими картинами в майстерні в Лейдені.
Це лише один з аргументів на користь того, що картина “Голова бородатого чоловіка” або є оригіналом, або може бути пов’язана з цією майстернею. Навіть якщо її намалював не сам Рембрандт, то це міг зробити один з його друзів і послідовників.
“Голова бородатого чоловіка” – невелика картина втомленого меланхолійного старого.
- Минулого року в Амстердамі знайшли вкрадену в 1999 році картину Пабло Пікассо “Buste de Femme”. Полотно знайшов голландський арт-детектив Артур Бранд.