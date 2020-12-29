Підсипав наркотики та схиляв до сексу: дизайнера Александра Вонга звинуватили у сексуальних домаганнях

Відомий американський модельєр Александр Вонг опинився в епіцентрі секс-скандалу після того, як його публічно звинуватили у домаганнях.

#Букви дізналися всі деталі скандальної історії.

Хто та в чому звинуватив Вонга?

Оуен Муні, чоловік-модель, відкрито заявив у своєму TikTok, що став жертвою сексуальних домагань. Пізніше хлопець зізнався, що це був саме Александр Вонг.

Муні розповів, що у 2017 році Вонг без дозволу торкався його геніталій. Інцидент трапився у нічному клубі Нью-Йорку.

“Я був окремо від своїх друзів, тому що клуб був переповнений людьми. Людина поруч зі мною скористалася тим, що ми не могли рухатись, тому я опинився у пастці. Він почав гладити мою ногу і лізти у промежину. Я завмер, бо був шокований, і коли я обернувся, щоб подивитися, хто це, я був у ще більш шокова. Це був Александр Вонг”, – розповів Муні.

Саме цей відеоролик став початком великих неприємностей для модельєра.

Жертвам підсипали наркотики

Instagram-акаунт про скандали у модельному бізнесі Shit Model Management опублікував розповіді декількох моделей, які також стали жертвами Вонга. Вони розповіли, що дизайнер впродовж декількох років домагається чоловіків-моделей, а також трансгендерних жінок.

За словами жертв, Вонг підсипав їм у напої наркотики, щоб розслабити та схилити до сексу. Ба більше, модельєр робив оголені фото та розсилав своїм знайомим та друзям.

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Відома спільнота про моду Diet Prada опублікувала всі докази проти Вонга та звернулася до нього за поясненнями. Однак поки реакції немає.

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Тотальне ігнорування

Александр Вонг спрогнозував різку реакцію суспільства на факти сексуального насилля. Тому він обмежив коментування своїх світлин в Instagram. Це сталося два дні тому.

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Коментарі недоступні також на робочому акаунті модельєра. Схоже, дизайнер вирішив піти шляхом тотального ігнорування.

Нагадаємо, що Diet Prada виводив на чисту воду багатьох дизайнерів та знаменитостей. Одним із найгучніших скандалів вважають інцидент із брендом Dolce & Gabbana. Спочатку бренд виклав ролик, присвячений показу в Китаї, на якому модель-китаянка намагається з’їсти італійську страву паличками. Бренд звинуватили в неповазі до культури, а вже на наступний день в акаунті Diet Prada з’явилися скріншоти листування зі Стефано Габбано, в якій він називає Китай “брудною смердючою країною”. Всі моделі, які готувалися в цей момент до показу, відмовилися від співпраці.

У мережі висміяли подерті колготки від італійського будинку моди Gucci, які продаються за майже 5,5 тисяч гривень (190 доларів).