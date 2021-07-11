Про це співачка зізналася у програмі “Світське життя”.

Таким чином вона підтримала артиста Melovin (Костянтина Бочарова), який оголосив про свою бісексуальність зі сцени фестивалю Atlas Weekend.

“Я відношуся до тих людей, які підтримують прайди, всі меншини та квір-людей. Я сама себе вважаю квіром. Взагалі квір-люди – це люди, які трохи нестандартні у всіх проявах нашої культури. Тому це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба”, – сказала співачка.

Заріцька зізналася, що знала про бісексуальність Melovin ще до того, як він здійснив камінґ-аут. Співачка каже, що вважає колегу сміливою людиною.

“Я знаю, що багато людей все життя не можуть розповісти батькам, нікому. Melovin – дуже смілива людина. Що більше таких сміливих людей, то швидше ми покажемо, що це нормально”, – розповіла Заріцька.

Довідка. Терміном “квір” можна описати всіх представників спільноти ЛГБТ+. Якщо коротко, то квіри – це усі негетеросексуальні люди.

Нагадаємо, що український співак Меловін (Melovin) під час виступу на фестивалі Atlas Weekend на сцені поцілувався з дівчиною, а потім із хлопцем. Проте поцілунок вирізали з трансляції.

Пізніше медіакомпанія StarLightMedia прокоментувала інцидент із перерваною телетрансляцією по закінченню виступу співака Меловіна (Melovin) на Atlas Weekend, коли він зробив публічний камінґ-аут. В компанії зауважили, що камінґ-аути дуже важливі.