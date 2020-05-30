Невідомий пілот пролетів в небі над Німеччиною траєкторією, зображення якої нагадує популярний кілька років тому мем.

Про це повідомив сервіс Flightradar24, що відслідковує переміщення літаків.

“Тим часом в Німеччині пілот вирішив намалювати тролфейс”, — зазначили у Flightradar24, додавши відповідний скріншот та посилання на дані про політ.

Політ був здійснений на літаку DA20-A1 Katana та тривав понад 2 години. Автор малюнку почав та завершив свій шлях в місті Фридрихсхафен. Його малюнок майже повністю дублює мем — бракує тільки зморшок.

Тролфейс, які зобразив невідомий льотчик, з’явився в 2008 році. Чорно-біле зображення обличчя, яке розпливлося в єхидній усмішці, намалював художніх Карлос Рамірес. Він опублікував його на сайті DeviantArt під ніком Whynne.

За кілька років це зображення стало популярним і використовувалося мало не всюди. Рамірес відстоював свої права на зображення і заробив щонайменше 100 тисяч доларів завдяки йому.