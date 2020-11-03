Пілотний і другий епізоди продовження культового серіалу "Пліткарка" від HBO зніме канадська режисерка Карина Еванс.

Про це пише Deadline.

У переосмисленій драмі, заснованій на популярному серіалі та бестселерах Сесілі фон Цігезар, нове покоління підлітків з приватних шкіл Нью-Йорка потрапляє під соціальне стеження через вісім років після того, як сайт початкового блогера закрився.

Фільмування серіалу в Нью-Йорку вже почалося. Прем’єра очікується у 2021 році.

Сценарієм шоу займається Джошуа Сафран, який працював над оригінальним серіалом. Продюсерами виступили Джош Шварц, Стефані Саваж, Леслі Моргенштейн, Джина Джироламо і Ліз Ровінський.