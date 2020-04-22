Відео опубліковано на YouTube-каналі групи.
Першим виступом в серії став концертний фільм “Pulse”, записаний 20 жовтня 1994 року в лондонському залі Earl’s Court.
У трекліст півторагодинного концерту, що відбувся в рамках туру The Division Bell, увійшли в тому числі такі пісні, як “High Hopes”, “Money”, “Wish You Were Here” і “Comfortably Numb”.
Оригінальний запис пройшов оцифровку і реставрацію.
24 квітня покажуть фільм Pink Floyd: Live at Pompeii 1972 року, що знятий на руїнах стародавнього амфітеатру в Помпеях. Ще через тиждень, 1 травня, шанувальникам обіцяють показати запис An Hour With Pink Floyd, створену в 1970 році.
Група була заснована в 1965 році, своє існування вона припинила в 2015 році. Вона є однією з найпопулярніших і комерційно успішних рок-груп в історії.
- Під час онлайн-концерту “Єдиний світ: будинки разом” було зібрано більше 127 мільйонів доларів для Всесвітньої організації охорони здоров’я.