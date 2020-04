Відео опубліковано на YouTube-каналі групи.

Першим виступом в серії став концертний фільм “Pulse”, записаний 20 жовтня 1994 року в лондонському залі Earl’s Court.

У трекліст півторагодинного концерту, що відбувся в рамках туру The Division Bell, увійшли в тому числі такі пісні, як “High Hopes”, “Money”, “Wish You Were Here” і “Comfortably Numb”.

Оригінальний запис пройшов оцифровку і реставрацію.

24 квітня покажуть фільм Pink Floyd: Live at Pompeii 1972 року, що знятий на руїнах стародавнього амфітеатру в Помпеях. Ще через тиждень, 1 травня, шанувальникам обіцяють показати запис An Hour With Pink Floyd, створену в 1970 році.

Група була заснована в 1965 році, своє існування вона припинила в 2015 році. Вона є однією з найпопулярніших і комерційно успішних рок-груп в історії.