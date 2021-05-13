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Pink назвала «несправедливим» те, що її порівнювали з іншими поп-зірками

Американська співачка, авторка пісень і акторка Pink назвала "несправедливим" то, що на початку кар'єри її порівнювали з іншими поп-зірками.

Четвер, 13 травня 2021, 18:35

Про це повідомляє журнал Just Jared.

41-річна співачка згадала, що на початку своєї кар’єри її називали “антібрітні” (маючи на увазі Брітні Спірс) або “антикрістіна” (маючи на увазі Крістіну Агілеру).

“Це було так несправедливо по відношенню до всіх дівчат. Ніхто з нас цього не хотів, я люблю Брітні – вона завжди носила з собою мій альбом”, – зазначила Pink.

Вона також назвала себе вуличним панком і додала:

“Це не обов’язково має бути антібрітні. Я не хочу ні з ким змагатися. Я думаю, що ми пройшли через це так добре, як тільки може 20-річна дівчинка. Тепер я думаю, що все по-іншому. Дівчата, які підтримують дівчат, – це круто – я таке люблю”.

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Теги: Рожевий, Бритни Спирс, Крістіна Агілера

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