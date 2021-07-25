Про це співачка повідомила в своєму Twitter.
Нагадаємо, жіноча збірна Норвегії вийшла на гру в шортах, хоча за правилами повинна виступати в бікіні. Команді виписали штраф в розмірі 1500 євро.
“Я дуже пишаюся жіночою командою Норвегії з пляжного гандболу за протест проти вкрай сексистських правил, що стосуються їх “уніформи”. Європейську федерацію гандболу треба оштрафувати за сексизм. Ви молодці, леді. Я з радістю заплачу за вас штраф. Продовжуйте в тому ж дусі”, – написала Pink.
Згідно з правилами Міжнародної федерації гандболу, спортсменки повинні носити плавки-бікіні “з щільною посадкою” (ширина боків повинна не перевищувати 10 сантиметрів).
Проте у найближчі місяці розглядатиметься питання щодо змін в ігровій формі у пляжному гандболі. Питання екіпірування спортсменок активно обговорюється вже кілька років.
Так, деякі гандболістки вважають правило щодо бікіні принизливим і просто непрактичним.
- Олімпійські ігри в Токіо є важливим етапом у гендерній сфері: жінки вперше представляють майже половину спортсменів. Та це не означає, що всі учасниці “на полі” в однакових умовах. Так, олімпійські правила часто не враховують природу чорношкірих жінок.
- У червні в Adidas повідомили про створення спеціальної моделі легінсів TechFit Period Proof. Вони поглинають додаткову вологу, яка може з’являтися під час місячних.