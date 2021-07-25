Американська співачка Аліша Бет Мур, відома під псевдонімом Pink, висловила слова підтримки норвезьким спортсменкам, які виступили проти правил спортивної екіпіровки, які вони порушили під час матчу олімпійського турніру з пляжного гандболу.

Про це співачка повідомила в своєму Twitter.

Нагадаємо, жіноча збірна Норвегії вийшла на гру в шортах, хоча за правилами повинна виступати в бікіні. Команді виписали штраф в розмірі 1500 євро.

“Я дуже пишаюся жіночою командою Норвегії з пляжного гандболу за протест проти вкрай сексистських правил, що стосуються їх “уніформи”. Європейську федерацію гандболу треба оштрафувати за сексизм. Ви молодці, леді. Я з радістю заплачу за вас штраф. Продовжуйте в тому ж дусі”, – написала Pink.

Згідно з правилами Міжнародної федерації гандболу, спортсменки повинні носити плавки-бікіні “з щільною посадкою” (ширина боків повинна не перевищувати 10 сантиметрів).

Проте у найближчі місяці розглядатиметься питання щодо змін в ігровій формі у пляжному гандболі. Питання екіпірування спортсменок активно обговорюється вже кілька років.

Так, деякі гандболістки вважають правило щодо бікіні принизливим і просто непрактичним.