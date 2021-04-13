Відомий британський телеведучий Пірс Морган, який публічно критикував герцогиню Сассекську, дружину принца Гаррі Меган Маркл після інтерв’ю Опрі Вінфрі, зізнався, що йому написала герцогиня Йоркська.

Про це він написав у своїй колонці виданню Daily Mail.

Зокрема, Морган розповів, що отримав текстове повідомлення від колишньої невістки Єлизавети II, герцогині Йоркської Сари Фергюсон (Фергі).

За словами Моргана, не всі британські герцогині раділи його звільненню з Good Morning Britain. Сара Фергюсон написала йому з проханням повернутися на телебачення.

“Люди говорили, як сильно їм не вистачає вашої ранкової радості та гумору. Повертайтеся туди!” – начебто написала йому Сара, герцогиня Йоркська.

“Можливо, нам слід розпочати нове шоу для сніданків разом … “Моргі та Фергі вранці?” – запропонував Морган.

Напередодні Морган звільнився з одного з телеканалів. У прямому ефірі, обговорюючи інтерв’ю членів королівської сім’ї, він назвав Маркл “королевою Піноккіо” і звинуватив її у брехні. Після цього він залишив студію, а ще через кілька годин – повідомив, що звільняється.

Пізніше герцогиня Сассекська Меган Маркл подала офіційну скаргу британській телекомпанії ITV через коментарі телеведучого Пірса Моргана. Той називав її “принцесою Піноккіо” і піддавав сумніву психічне здоров’я Маркл.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї”, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.