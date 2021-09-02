Після 39 років мовчання: ABBA презентує нові пісні 

Відомий шведський гурт ABBA вперше за кілька десятиліть презентував нові пісні. Ще й надто, анонсовано новий альбом та довгоочікуваний тур цифрових клонів музикантів.

Про це повідомляється на сайті ABBA. Як відомо, у квітні 2018 року гурт ABBA заявив про намір возз’єднатися вперше з 1986 року — щоправда, у вигляді цифрових клонів. Минулого тижня шведський колектив завів обліковий запис у TikTok. Першим дописом став ролик з легендарною піснею Dancing Queen, яку виконує невідомий піаніст. Це відео набрало майже 7 млн переглядів. Згодом в акаунті з’явилося ще одне відео — з анонсом проєкту ABBA Voyage та датою. #ABBA♬ originalljud – ABBA @abba Thank you for waiting, the journey is about to begin. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid. #ABBAVoyage Цього четверга гурт провів годинний стрім, присвячений історії ABBA та майбутньому туру. Той таки тур цифрових клонів анонсований на травень 2022 року. Перший концерт в рамках туру відбудеться в Лондоні, квитки надійдуть у продаж 7 вересня. Окрім цифрових копій виконавців, буде також живий оркестр. Крім цього, у липні 2020 року ABBA пообіцяли випустити 5 нових пісень у 2021 році.Музиканти почали виконувати обіцянку. Гурт випустив свої перші з моменту розпаду пісні — “I Still Have Faith in You” (з кліпом) та “Do not Shut Me Down” (з ліричним відео). На 5 листопада анонсовано вихід нового альбому квартету “Voyage”, це результат трирічної праці музикантів. Згадані треки увійдуть до нього, а також — ще 8 нових пісень, одна з яких різдвяна.

Що відомо про гурт ABBA?

ABBA — шведський музичний квартет, який існував у 1972-1982 роках. Він названий за першими літерами імен учасників гурту: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад.

АВВА є одним з найуспішніших колективів за всю історію попмузика і найуспішнішим з-поміж створених у Скандинавії: записи гурту по всьому світу було продано тиражем понад 350 млн екземплярів.

Сингли квартету посідали перші місця у світових чартах з середини 1970-х років (Waterloo) до початку 1980-х років (One of Us), а альбоми-каталоги очолювали світові хіт-паради та у 2000-х роках. Вони залишилися в плейлистах радіостанцій, а продаються й нині.

ABBA були першими представниками континентальної Європи, які завоювали перші місця в чартах всіх провідних англомовних країн (США, Велика Британія, Канада, Ірландія, Австралія і Нова Зеландія). Гурт належить до Зали слави рок-н-ролу з 15 березня 2010 року.

Останній студійний альбом ABBA був випущений у 1982 році, а три невиданих пісні були оприлюднені десять років по тому, в 1993 та 1994 роках.