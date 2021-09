Після 39 років мовчання: ABBA презентує нові пісні 

Про це повідомляється на сайті ABBA.

Як відомо, у квітні 2018 року гурт ABBA заявив про намір возз’єднатися вперше з 1986 року — щоправда, у вигляді цифрових клонів.

Минулого тижня шведський колектив завів обліковий запис у TikTok. Першим дописом став ролик з легендарною піснею Dancing Queen, яку виконує невідомий піаніст. Це відео набрало майже 7 млн переглядів.

Згодом в акаунті з’явилося ще одне відео — з анонсом проєкту ABBA Voyage та датою.

Цього четверга гурт провів годинний стрім, присвячений історії ABBA та майбутньому туру. Той таки тур цифрових клонів анонсований на травень 2022 року. Перший концерт в рамках туру відбудеться в Лондоні, квитки надійдуть у продаж 7 вересня.

Окрім цифрових копій виконавців, буде також живий оркестр.

Крім цього, у липні 2020 року ABBA пообіцяли випустити 5 нових пісень у 2021 році.Музиканти почали виконувати обіцянку.

Гурт випустив свої перші з моменту розпаду пісні — “I Still Have Faith in You” (з кліпом) та “Do not Shut Me Down” (з ліричним відео).