За тиждень з 25 по 31 грудня було продано понад 40 тисяч копій синглу, понад 9 млн програвань додали стрімінгові сервіси. Таким чином, Last Christmas обігнала пісню All I Want For Christmas Is You Мераї Кері, яка посіла перше місце ще на початку грудня.

Сингл Last Christmas вийшов в грудні 1984 року і відтоді неодноразово потрапляв до топ-10, але вище другої сходинки жодного разу не підіймався.

Примітно, що це нарешті відбулося незабаром після 4-ї річниці смерті Джорджа Майкла, який пішов з життя 25 грудня 2016 року. До того, Last Christmas побила рекорд — цій пісні знадобилося рекордних 36 років, аби посісти першу сходинку чарту.

Ендрю Ріджлі, другий учасник Wham!, коментуючи це, зазначив: “Це данина поваги Джорджу, він би цим безмірно пишався”.

I am delighted, somewhat amazed & profoundly pleased that WHAM!’s iconic Christmas classic Last Christmas has finally achieved the accolade of becoming a No 1. It’s a fitting tribute 2 George’s songwriting genius and 1 of which he would’ve been immensely proud & utterly thrilled.

— Andrew Ridgeley (@ajridgeley) January 1, 2021