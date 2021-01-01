Про це повідомили у компанії Official Charts Company, яка займається складанням хіт-параду.

За тиждень з 25 по 31 грудня було продано понад 40 тисяч копій синглу, понад 9 млн програвань додали стрімінгові сервіси. Таким чином, Last Christmas обігнала пісню All I Want For Christmas Is You Мераї Кері, яка посіла перше місце ще на початку грудня.

Сингл Last Christmas вийшов в грудні 1984 року і відтоді неодноразово потрапляв до топ-10, але вище другої сходинки жодного разу не підіймався.

Примітно, що це нарешті відбулося незабаром після 4-ї річниці смерті Джорджа Майкла, який пішов з життя 25 грудня 2016 року. До того, Last Christmas побила рекорд — цій пісні знадобилося рекордних 36 років, аби посісти першу сходинку чарту.

Ендрю Ріджлі, другий учасник Wham!, коментуючи це, зазначив: “Це данина поваги Джорджу, він би цим безмірно пишався”.

Нагадаємо, як звучить легендарна пісня:

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