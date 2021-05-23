Про це свідчать дані чарту Viral 50.
Хіт, з яким українці виступали на “Євробаченні”, посів п’яту сходинку рейтингу.
Нагадаємо, що на “Євробаченні” гурт Go_A з піснею “Шум” посів п’яте місце.
Україна для виступу на сцені “Євробачення” обрала пісню українською мовою.
В основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся.
- Нагадаємо, що переможцем 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021” став італійський рок-гурт “Måneskin”, який представив пісню “Zitti E Buoni”.