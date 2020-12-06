Пістолет агента Джеймса Бонда в кінострічці "Доктор Ноу" 1962 року купили на аукціоні за $256 тисяч.

Про це повідомляє Reuters.

Пістолет Walther PP був проданий за $256 тисяч при початковій ціні лота від $150 тисяч до $200 тисяч, зазначено в повідомленні.

Мова йде про зброю Walther PP. Фанати стрічки знають, що Джеймс Бонд у виконанні актора Шона Коннері поміняв Beretta на Walther PP. Після того Walther став культовою рушницею Джеймса Бонда.

На аукціоні купили й стійку для зброї, яку використовував актор Шон Коннері під час своєї першої появи в ролі суперагента. За неї заплатили понад $250 тис.