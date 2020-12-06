Про це повідомляє Reuters.
Пістолет Walther PP був проданий за $256 тисяч при початковій ціні лота від $150 тисяч до $200 тисяч, зазначено в повідомленні.
Мова йде про зброю Walther PP. Фанати стрічки знають, що Джеймс Бонд у виконанні актора Шона Коннері поміняв Beretta на Walther PP. Після того Walther став культовою рушницею Джеймса Бонда.
На аукціоні купили й стійку для зброї, яку використовував актор Шон Коннері під час своєї першої появи в ролі суперагента. За неї заплатили понад $250 тис.
- Раніше повідомлялося, що 31 жовтня помер відомий шотландський актор та лауреат премії “Оскар” Шон Коннері. Йому було 90 років.