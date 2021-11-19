Комік Піт Девідсон відсвяткував день народження в компанії телевізійної зірки та моделі Кім Кардаш'ян у будинку її матері Кріс Дженнер.

Про це повідомляє видання People.

Один із гостей свята, репер Флейвор Флев, опублікував у своєму Instagram-акаунті знімок, де Кім, Піт й Кріс Дженнер зображені в піжамах бренду SKIMS, який належить Кардаш’ян.

Джерело видання розповіло, що Кім влаштувала вечірку з нагоди дня народження Девідсона в будинку Дженнер у Палм-Спрінгз у вівторок.

“Навіть, коли вони знаходяться на різних узбережжях, Кім і Піт залишаються на зв’язку. Вони впізнають один одного краще і чудово ладнають. Кім подобається це захоплення. Він дуже кумедний, цікавий і робить Кім щасливою. Вони досі зустрічаються та насолоджуються цим. Він обсипає Кім компліментами, і це їй подобається”, – розповів інсайдер.

Нагадаємо, минулого тижня американський репер Ye (у минулому Каньє Вест) зізнався, що хоче зберегти сім’ю з Кардаш’ян. Це сталося на тлі чуток про її роман з Пітом Девідсоном.

За кілька днів до цього Кім Кардаш’ян сходила на побачення з коміком Пітом Девідсоном. Зірок вже не вперше бачать разом.

19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.

Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Як відомо, в шлюбі народилося двоє дітей — донька Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів у Кім були проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — донька Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.

Кім Кардаш’ян прийшла на презентацію альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари вкотре заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.