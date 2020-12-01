Про це пише The Hollywood Reporter.
Сюжет оригінального фільму розгортається навколо прибиральника фітнес-клубу Мелвіна, з якого постійно знущаються. Після чергового жорстокого розіграшу герой падає в чан з радіоактивним відходами та мутує в монстра з нелюдською силою. В результаті він починає боротися зі злочинністю в рідному місті.
Виробництвом нової стрічки займеться кінокомпанія Legendary. Сценаристом і режисером виступить Мейкон Блер. А продюсувати проєкт будуть постановники оригінальної стрічки Майкл Херц і Ллойд Кауфман.
- Раніше Пітера Дінклейджа назвали “кращим актором другого плану” на “Еммі” за роботу в “Грі престолів” , де він зіграв роль Тіріона Ланністера.