Про це пише The Hollywood Reporter.

Сюжет оригінального фільму розгортається навколо прибиральника фітнес-клубу Мелвіна, з якого постійно знущаються. Після чергового жорстокого розіграшу герой падає в чан з радіоактивним відходами та мутує в монстра з нелюдською силою. В результаті він починає боротися зі злочинністю в рідному місті.

Виробництвом нової стрічки займеться кінокомпанія Legendary. Сценаристом і режисером виступить Мейкон Блер. А продюсувати проєкт будуть постановники оригінальної стрічки Майкл Херц і Ллойд Кауфман.