Про це повідомляє газета The Guardian.

Покупцем виступила компанія Unity, яка займається відеоіграми. Сума угоди склала $1,625 млрд.

В Unity заявили, що інструменти візуальних спецефектів, створені Weta Digital, яка створювала персонажів та сцени з таких фільмів, як “Аватар”, “Чудо-жінка” та “Планета мавп”, тепер будуть “демократизовані” та передано до рук “мільйони авторів та художників по всьому світу”.

“Інструменти Weta Digital надавали нам необмежені можливості для втілення в життя світів та істот, які спочатку жили лише у нашій уяві. Разом Unity та Weta Digital можуть запропонувати шлях для будь-якого художника з будь-якої галузі, які матимуть шанс використати ці неймовірно творчі інструменти”, – прокоментував сам Джексон.

В Unity перейдуть усі 275 інженерів Weta Digital, усі технології студії та інша її інтелектуальна власність. При цьому художників зі спецефектів компанії переведуть в окрему компанію Weta FX, найбільша частка в якій, як і раніше, належатиме Джексону.