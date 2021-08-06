Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Паркер і Стоун також збираються створити більш десятка додаткових фільмів для потокового сервісу Viacom Paramount +.
Першим проєктом угоди стане фільм про Південний парк, випуск якого запланований на кінець цього року.
Загалом, угода, яка діє до кінця 2027 року включає шість нових сезонів телешоу і 14 фільмів.
“Метт і Трей – творчі люди світового класу, які блискуче використовують свій обурливий гумор, щоб спотворити абсурдність нашої культури, і ми раді розширювати і поглиблювати наші давні відносини з ними, щоб сприяти розвитку Paramount + і Comedy Central”, – зазначив представник MTV Entertainment і Paramount+ Кріс Маккарті.
“Південний парк” дебютував в 1997 році і був присвячений подвигам чотирьох хлопчиків – Стена Марша, Кайла Брофловскі, Еріка Картмана і Кенні Маккормік – в місті Південний Парк в Колорадо і його околицях. На сьогоднішній день творці зняли більше 300 серій і фільм, випущений в 1999 році.
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