Творці мультфільмів про Південний парк підписали контракт на 900 мільйонів доларів з американським медіа-гігантом ViacomCBS, згідно з яким Трей Паркер і Метт Стоун знімуть нові епізоди для мережі Comedy Central.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Паркер і Стоун також збираються створити більш десятка додаткових фільмів для потокового сервісу Viacom Paramount +.

Першим проєктом угоди стане фільм про Південний парк, випуск якого запланований на кінець цього року.

Загалом, угода, яка діє до кінця 2027 року включає шість нових сезонів телешоу і 14 фільмів.

“Метт і Трей – творчі люди світового класу, які блискуче використовують свій обурливий гумор, щоб спотворити абсурдність нашої культури, і ми раді розширювати і поглиблювати наші давні відносини з ними, щоб сприяти розвитку Paramount + і Comedy Central”, – зазначив представник MTV Entertainment і Paramount+ Кріс Маккарті.

“Південний парк” дебютував в 1997 році і був присвячений подвигам чотирьох хлопчиків – Стена Марша, Кайла Брофловскі, Еріка Картмана і Кенні Маккормік – в місті Південний Парк в Колорадо і його околицях. На сьогоднішній день творці зняли більше 300 серій і фільм, випущений в 1999 році.