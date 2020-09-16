Про це пише Hypebeast.

Новий епізод розповість про те, як жителі Південного Парку переживають пандемію. Діти з радістю повертаються в школу, але все не схоже на те, що вони колись знали – ні їхні вчителі, ні їх класна кімната, ні навіть Ерік Картман.

Новий епізод вийде на Comedy Central 30 вересня о 20:00 за східноєвропейським часом (1 жовтня о 3:00 за київським часом).