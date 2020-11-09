Про це повідомляється на сайті MTV Europe Music Awards.

Південнокорейська команда BTS забрали додому найбільше нагород за ніч, вигравши чотири номінації EMA – “Краща пісня”, “Краща група”, “Краще віртуальне виступ” і “Найбільша фанатська база”.

Колумбійська співачка Karol G отримала нагороду в номінації “Best Latin” EMA і “Best Collaboration” за “Tusa” за участю Нікі Мінаж.

Леді Гага була названа “Кращим артистом” року, а ді-джей Халед отримав нагороду EMA за “Найкраще відео” за його кліп Popstar за участю Дрейка і Джастіна Бібера в головній ролі.

“Кращою рок-групою” були визнані музиканти Coldplay, “Кращим альтернативним виконавцем” – Хейлі Вільямс.

Цього року додали три нових нагороди: “Кращий латиноамериканський виконавець”, “Відео в ім’я добра” і “Кращий онлайн-виступ”.