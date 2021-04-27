Студія Pixar презентувала тизер короткометражного мультфільму "22 проти Землі", який є приквелом до анімаційної стрічки "Душа", що виграла у двох номінаціях цьогорічного "Оскару".

Тизер опубліковано на YouTube-каналі студії.

Короткометражка розповідатиме про події, що передували подіям в “Душі”. За сюжетом, душа на ім’я 22-а відмовляється їхати на Землю і залучає до своєї спроби повстання ще 5 нових душ.

Стрічка буде доступною на Disney+ з 30 квітня.

Як сповіщалося, мультфільм студії “Душа” цьогоріч отримав премію “Оскар” як найкращий анімаційний фільм, а також був відзначений у номінації “Найкраща музика”.

Ця анімаційна стрічка розповідає про вчителя музики, який мріє працювати в джазовому кафе. Однак його планам заважає доля — з ним стався нещасний випадок, і його душа відділилася від тіла. У вільному польоті вона потрапила на “семінар”, який проходять душі для підвищення рівня кваліфікації перш ніж “прикріпитися” до новонародженого.